Polizei sucht Zeugen Sicherheitsdienst vor Diskothek Index in Schüttorf angegriffen Von Thomas Pertz | 02.03.2023, 14:51 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und dem Sicherheitspersonal, die sich am frühen Sonntagmorgen gegen 5.25 Uhr an der Diskothek Index in Schüttorf abgespielt hat.