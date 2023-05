In Bad Bentheim ist aktuell ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Symbolfoto: André Havergo up-down up-down Unfallbeteiligter verstirbt Schwerer Unfall in Bad Bentheim: Autos stoßen frontal zusammen Von Julia Mausch | 24.05.2023, 18:15 Uhr | Update vor 32 Min.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gegen 17.30 Uhr am Mittwoch in Bad Bentheim gekommen. Ein Mensch verstarb noch an der Unfallstelle.