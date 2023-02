Die Terrasse der „Else“ am Quendorfer See soll erweitert werden. Foto: Jürgen Lüken up-down up-down Große Skepsis in der Politik Erste Hürde in Schüttorf genommen: „Else am See“ will erweitern Von Jonas Schönrock und Julia Mausch | 10.02.2023, 19:40 Uhr

Die Gastronomie „Else am See“ am Quendorfer See in Schüttorf will erweitern. Trotz großer Skepsis in der Politik wurde jetzt eine erste Hürde genommen.