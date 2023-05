Der Unternehmenssitz von Stemmann-Technik an der Niedersachsenstraße in Schüttorf. Foto: Hinnerk Schröer up-down up-down Produktion wird in den Osten verlagert Stellenabbau bei Stemmann in Schüttorf - Produktion zieht weg Von Jonas Schönrock | 11.05.2023, 19:22 Uhr

Der Mutterkonzern der Schüttorfer Stemmann-Technik GmbH, Wabtec Corporation, hat Umstrukturierungen am Standort angekündigt: Große Teile der Produktion sollen an Wabtec-Standorte in Polen, Tschechien und Mazedonien verlagert werden.