„Steel Buddy“ Michael Manousakis Rosinenbomber fliegt am Samstag Flugplatz Nordhorn-Klausheide an Von Henrik Hille | 25.08.2023, 14:10 Uhr Die DC-3 der Morlock Aviation wird am Samstag in Nordhorn landen. Foto: Thomas Schüttoff up-down up-down

Seltener Besuch steuert an diesem Samstag den Flugplatz Nordhorn-Lingen an. Der bekannte Hobbypilot Michael Manousakis will seine historische Douglas DC-3 beim Tag der offenen Tür in Klausheide landen.