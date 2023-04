Polizei und Rettungsdienst sind derzeit vor Ort. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Rettungsdienst vor Ort Ringe: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Von Kristina Roispich | 02.04.2023, 11:15 Uhr

Bei einem Unfall ist ein Motorradfahrer in Ringe in der Grafschaft Bentheim am Sonntagvormittag schwer verletzt worden.