Allein zwischen 2015 und 2017 sollen mehr als 12.000 Kassenbons in dem Restaurant in Nordhorn verschwunden sein. Symbolfoto: Robert Michael/dpa up-down up-down Anklage wegen Steuerhinterziehung Ehepaar soll Kasse von Restaurant in Nordhorn manipuliert haben Von Jonas Schönrock | 07.11.2022, 12:11 Uhr

Das Essen im Restaurant wurde bezahlt, doch in der Kasse tauchte es bei der Abrechnung mit dem Finanzamt nicht mehr auf. So soll ein Gastronomen-Ehepaar in Nordhorn Steuern von mehr als einer halben Million Euro hinterzogen haben.