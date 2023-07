Den Biber nahm die Polizei in der Rheiner Innenstadt in „Gewahrsam“. Foto: Polizei up-down up-down An der Ems wieder ausgesetzt Polizei rettet Biber aus Innenstadt in Rheine Von Kristina Roispich | 21.07.2023, 14:26 Uhr

Ein ungewöhnlicher Anruf hat die Polizeileitstelle in Rheine in der Nacht zu Freitag erreicht: Ein Passant entdeckte mitten in der Innenstadt einen Biber.