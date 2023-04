Beim Linksabbiegen ist in Neuenhaus ein PKW mit einem Trecker zusammengeprallt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Zusammenstoß mit Trecker Grafschaft Bentheim: Trecker kollidiert mit abbiegendem PKW Von Jonas E. Koch | 18.04.2023, 19:01 Uhr

In Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein Trecker kollidierte mit einem überholenden PKW.