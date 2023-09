Sensation bei „Bares für Rares“ Nordhorn: Dieter Nordholt entdeckt Schmuck der SA-Stabschef-Ehefrau Paula Lutze Von Susanna Austrup | 04.09.2023, 09:27 Uhr Unermüdlich forscht der Hobbyhistoriker Dieter Nordholt über die regionale Geschichte bis 1945. Foto: Susanna Austrup up-down up-down

Bei der TV-Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter verkaufen Kandidaten Dachbodenfunde und alte Familienschätze an Trödelexperten. Manchmal sind sogar Schmuckstücke von historischer Bedeutung darunter. Wie in diesem Fall, in dem ein Nordhorner einen Sensationsfund machte.