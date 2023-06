Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall in Nordhorn angefordert worden. Doch der 59-jährige Rollerfahrer starb noch am Unfallort. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Unfall nahe Schleuse II Zusammenprall mit Auto: Rollerfahrer stirbt in Nordhorn Von Jonas E. Koch | 30.06.2023, 13:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf einem Wirtschaftsweg an der Schleuse II Nordhorn kam es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorroller. Der Rollerfahrer war zunächst noch ansprechbar, ist aber am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.