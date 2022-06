Das erste Hallengerippe für die Neuenhauser Umwelttechnik im Gewerbegebiet in Klausheide nimmt bereits Formen an. FOTO: Jürgen Lüken Montagewerk soll 2023 produzieren Neuenhauser Gruppe baut Umwelttechnik-Fabrik in Klausheide Von Rolf Masselink | 14.06.2022, 07:23 Uhr

Die Neuenhauser Gruppe will stärker in den boomenden Markt für Recycling- und Umwelttechnik einsteigen. Dafür entsteht eine Fabrik in Klausheide. Doch die Lieferengpässe und Preisschwankungen beim Bauen wirken sich auch dort aus.