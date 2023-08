Grafschaft Open-Air-Festival 2023 Clueso kommt nicht allein: Grafschaft Open Air 2023 steigt im September Von Cara-Celine Kreth | 18.08.2023, 18:24 Uhr Clueso Foto: dpa up-down up-down

Das Gelände der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn wird wieder zur Bühne - das 7. Grafschaft Open-Air-Festival steht an. Am Samstag, 9. September, können sich Besucher auf ein umfangreiches Musikprogramm freuen.