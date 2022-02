In die Wand eines Wohnhauses ist am Samstag dieses Auto gefahren. Fahrzeug und Gebäude wurden dabei beschädigt. FOTO: Christian Schock Unfall in Nordhorn Auto kommt von der Fahrbahn ab und fährt in ein Wohnhaus Von Caroline Theiling-Brauhardt | 26.02.2022, 14:49 Uhr

Ein Auto ist am Samstagvormittag in einem Kurvenbereich der Veldhauser Straße in Nordhorn von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wohnhaus gefahren. Fahrzeug und Gebäude wurden dabei beschädigt.