Mann per Haftbefehl gesucht Nach Kontrolle in Bad Bentheim: 37-Jähriger muss ins Gefängnis Von Johanna Dust | 27.06.2022, 14:05 Uhr

Einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, konnte die Polizei am Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze festnehmen.