Flucht endet im Krankenhaus 21-Jähriger verunglückt nach Fahrzeugraub in Nordhorn auf A31 am Kreuz Bottrop Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.09.2022, 16:51 Uhr

Zu einer waghalsigen Flucht über die Autobahn 31 von Nordhorn bis Bottrop ist es am Samstagvormittag gekommen. Seinen Ausgang nahm der Fall gegen 9.30 Uhr an einer Tankstelle in der Grafschaft Bentheim.