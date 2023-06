Ein Rettungshubschrauber wurde nach dem Unfall in Nordhorn angefordert. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Unfall an der Schleuse Rettungshubschrauber unterwegs: Motorradfahrer in Nordhorn lebensgefährlich verletzt Von Jonas E. Koch | 30.06.2023, 13:44 Uhr

Auf einem Wirtschaftsweg an der Schleuse II Nordhorn kam es am Freitagmittag zu einem schweren Motorradunfall. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.