Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down 75.000 Euro Schaden Mehrere Autos in Bad Bentheim in Brand geraten Von Kristina Roispich | 13.06.2023, 14:12 Uhr

Fünf Autos sind in der Nacht zu Dienstag in Bad Bentheim in Brand geraten. Auch ein angrenzendes Wohnhaus ist betroffen.