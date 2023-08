Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in Samern gekommen. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Kontrolle über Auto verloren Mann stirbt bei Verkehrsunfall in der Grafschaft Bentheim Von Julia Mausch | 03.08.2023, 10:02 Uhr

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen in der Grafschaft Bentheim gekommen. Ein 57-jähriger Mann verlor in Samern sein Leben.