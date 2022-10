Mit mehreren Streifenwagen war die Polizei im Stadtzentrum von Nordhorn unterwegs. Auch ein Rettungswagen war im Einsatz. Foto: Henrik Hille up-down up-down Streit auf Straße skaliert Mann bei Messerangriff in Nordhorn verletzt Von Henrik Hille | 21.10.2022, 14:09 Uhr

Bei einem Messerangriff in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden.