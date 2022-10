Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Nordhorn war am Sonntag ein Brand ausgebrochen Foto: Henrik Hille up-down up-down Keine Verletzten bei Brand Löste E-Bike Feuer in Mehrfamilienhaus in Nordhorn aus? Von Caroline Theiling | 31.10.2022, 10:41 Uhr

Glimpflich ausgegangen ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordhorn am Sonntagnachmittag. Verletzt wurde niemand.