Nach Angaben der Polizei wurde der Lkw-Brand rasch gelöscht (Symbolbild). FOTO: Gerd Schade Lief eine Bremse heiß? Lkw fängt auf der A31 bei Schüttorf Feuer Von Gerd Schade | 03.03.2022, 10:46 Uhr

Auf der A31 nahe Schüttorf ist am Vormittag ein Lkw in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.