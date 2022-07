Kostenlose Menstruationsartikel gibt es demnächst an weiterführenden Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Nordhorn. FOTO: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Zweijähriges Pilotprojekt Kostenlose Menstruationsartikel für Schülerinnen in Nordhorn Von Susanne Menzel | 12.07.2022, 14:40 Uhr

Kostenlose Menstruationsartikel sollen demnächst ebenso wie Toilettenpapier, Seife oder Papierhandtücher zur Grundausstattung in Toiletten an den weiterführenden Schulen sowie in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Nordhorn dazu gehören.