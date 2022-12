Ein 13-jähriger Junge aus Enschede hat am ersten Weihnachtstag mehrere Finger durch einen „Cobra“-Böller verloren. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn up-down up-down Nach Razzien bei Bad Bentheim Junge aus Enschede verliert Finger durch illegale Böller Von David Hausfeld und Henrik Hille | 28.12.2022, 16:50 Uhr

Illegale Böller waren erst in der vergangenen Woche bei Polizei-Razzien unter anderem in Bad Bentheim gefunden worden. Einem Jungen in niederländischen Enschede half das nicht: Er verlor kurz darauf durch eben diesen Böller-Typ seine Finger.