Verfolgung in Nordhorn Jugendliche verursachen schweren Unfall bei Flucht vor Polizei Von Marcel Brandt und Henrik Hille | 30.12.2022, 15:04 Uhr

Während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Nordhorn sind fünf minderjährige Jungen in einem Mercedes am Donnerstag mit einem Geländewagen frontal zusammengestoßen.