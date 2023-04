Den Fragen des Publikums und von Moderator Ludger Abeln (links) stellten sich (von links): Kreisrätin Gunda Gülker-Alsmeier, Landrat Uwe Fietzek und Berater Lars Fischer. Foto: Henrik Hille. up-down up-down Bürgerentscheid am 7. Mai Ja oder Nein: Debatte über Eissporthalle Nordhorn wird hitziger Von Vivienne Kraus | 16.04.2023, 10:27 Uhr

Am 7. Mai 2023 sind die Grafschafter zum zweiten Mal aufgerufen, in einem Bürgerentscheid über die Zukunft der Eissporthalle zu entscheiden – und sie sollen wissen, welche Alternativen zur Wahl stehen und welche Konsequenzen ihr Votum haben kann. Deshalb informiert der Landkreis in dieser Woche in vier Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet. Den Auftakt machte eine zweistündige Präsentation und Diskussion im Forum Burg-Gymnasium in Bad Bentheim.