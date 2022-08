An der Dietrich Borggreve Straße in Neuenhaus brennt es. FOTO: imago images/Dominik Kindermann (Symbolfoto) up-down up-down Hoher Gebäudeschaden Feuer in Neuenhauser Küchengeschäft ausgebrochen und | 10.08.2022, 22:11 Uhr Von Carsten van Bevern Christopher Bredow | 10.08.2022, 22:11 Uhr

In einem Küchenstudio in Neuenhaus ist am Mittwochabend im Außenbereich eine Absauganlage in Brand geraten.