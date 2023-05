Wer in Bad Bentheim baut, muss künftig die neue Stellplatzsatzung beachten und ausreichend Parkplätze bereitstellen. Archivfoto: David Hausfeld up-down up-down Quadratmeter sind entscheidend Stellplatzsatzung: Bad Bentheim regelt die Anzahl der Parkplätze Von Jonas Schönrock | 08.05.2023, 11:02 Uhr

Das Parken am Straßenrand hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen in Bad Bentheim gesorgt. Insbesondere bei Mehrfamilienhäusern gibt es oft zu wenige Parkplätze - mit der Folge, dass die Fahrzeuge dann am Straßenrand geparkt werden und dort den fließenden Verkehr stören.