Beamte der Polizei kontrollieren auf dem Rastplatz Waldseite-Süd der A30 ein Fahrzeug. Foto: NWM-TV Kontrollstelle an A30 bei Bad Bentheim Polizei sucht an deutsch-niederländischer Grenze nach Straftätern Von Wilfried Roggendorf | 23.03.2023, 16:07 Uhr

Bundes- und Landespolizei haben am Donnerstag entlang der gesamten deutsch-niederländischen Grenze nach Straftätern gefahndet. An einer Kontrollstelle an der A30 bei Bad Bentheim wurde der gesamte Verkehr auf einen Rastplatz geleitet.