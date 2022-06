Bei einem VErke FOTO: David Inderlied Autofahrer hatte 1,99 Promille Grafschaft Bentheim: Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt Von Dominik Bögel | 12.06.2022, 09:16 Uhr | Update vor 49 Min.

In der Nacht zu Sonntag ist ein Radfahrer in der Gemeinde Osterwald in der Grafschaft Bentheim von einem Auto angefahren worden. Der Radfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.