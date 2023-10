Grafschaft Bentheim Polizei stoppt Rechtsrock-Konzert in Ohne Von Finja Jaquet | 07.10.2023, 20:39 Uhr Die Polizei ist in Ohne im Einsatz, um ein Rechtsrock-Konzert zu unterbinden. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Am Abend des 7. Oktober kommt es in Ohne in der Grafschaft Bentheim zu einem größeren Polizeieinsatz mit dem Ziel, ein Rechtsrock-Konzert zu unterbinden.