Bei gleich zwei versuchten Einbrüchen konnten die bislang unbekannten Täter Ende Februar / Anfang März in Schüttorf keine Beute machen. FOTO: dpa Keine Beute für die Täter Gleich zwei versuchte Einbrüche in Schüttorf Von Carsten van Bevern | 05.03.2022, 10:56 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 28. Februar und dem 4. März versucht, in zwei Wohnungen an der Weiße Straße in Schüttorf einzubrechen. Wertgegenstände konnten sie jedoch nicht erbeuten.