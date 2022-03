Die Anwohner der Denekamper Straße in Nordhorn werden am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Zwei Explosionen erschüttern die Häuser der Anlieger. Unbekannte haben den „Cash Point“ der Sparkasse in die Luft gejagt. Das kleine Häuschen für den Geldautomaten und der EC-Automat selbst, werden völlig zerstört. „Ich habe einen Knall gehört, dann einen Blitz gesehen und dann gab es einen erneuten Knall“, berichtet ein Zeuge.

Knall gehört und Blitz gesehen

Der Mann ist mit seinem Transporter und einem Kollegen auf der Straße in Richtung Denekamp unterwegs, als die Täter zuschlagen. Er möchte unerkannt bleiben, fährt im Auftrag einer Spedition in den frühen Morgenstunden die Grafschafter Nachrichten aus. Es müssen vier Täter gewesen sein, berichtet der Zeuge vor Ort. Er sagt:

„Drei haben seelenruhig alles ausgeräumt und Säcke in einen Golf getragen, ein Fahrer hat im Auto gewartet.“

Nach kurzer Zeit seien die Täter mit dem schnellen Golf davon gefahren, geradeaus in Richtung Niederlande. „Mein Kollege hat noch gehupt, wir haben auf uns aufmerksam gemacht, aber die Täter haben einfach weitergemacht“, berichtet der Zeitungskurier.

Blick durch eine zerstörte Schaufensterscheibe auf den Automaten: Feuerwehrleute suchen nach explosiven Rückständen.

Ein Anwohner bestätigt diese Beobachtungen, er ist entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung. Trümmerteile haben sein Haus getroffen und eine Scheibe beschädigt. Mindestens drei Fensterscheiben umliegender Häuser und ein Auto sind durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen worden.