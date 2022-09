Ausbrüche der Geflügelpest gab es zuletzt auch in Haren im Emsland und im Osnabrücker Nordkreis. Foto: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down 150 Betriebe in Sperrzone Geflügelpest: 6700 Puten in Laar in der Grafschaft Bentheim getötet Von David Hausfeld | 07.09.2022, 13:13 Uhr

In einem Putenbestand in der Gemeinde Laar ist die hochansteckende Geflügelpest ausgebrochen. Aufgrund eines Verdachtsfalls wurden am Sonntag Proben durch das Veterinäramt des Landkreises Grafschaft Bentheim genommen.