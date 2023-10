Niemand verletzt Gas tritt aus: Lidl-Markt in Schüttorf evakuiert Von Gerd Schade | 14.10.2023, 14:56 Uhr Der Lidl-Markt in Schüttorf wurde am Samstagnachmittag sicherheitshalber evakuiert. Symbolfoto: imago images/mix1 up-down up-down

Schreck beim Einkaufen in Schüttorf: Der Lidl-Markt in dem Ort musste am Nachmittag evakuiert werden.