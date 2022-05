Die Feuerwehr Nordhorn ist in der Nacht zur Ludwig-Povel-Schule im Stadtteil Blanke ausgerückt. FOTO: NWM-TV Unterricht kann aber stattfinden Feuer zerstört Mensa der Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn Von Andre Berends und Henrik Hille | 12.05.2022, 07:42 Uhr

Ein Feuer hat in der Nacht zu Donnerstag Teile der Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn schwer beschädigt. In der Mensa kam es zu einem Brand.