Gebäude musste evakuiert werden Feuer in Nordhorner Mehrfamilienhaus Von Finja Jaquet | 08.10.2022, 21:11 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in der Tannenstraße kam es am Samstagabend zu einem Brand. Das Gebäude wurde evakuiert.