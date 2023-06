Lichterloh stand der Anhänger in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Foto: Feuerwehr Gildehaus up-down up-down Polizei: Es war Brandstiftung Feuer beschädigt Zelt: Schützenfest in Bad Bentheim abgebrochen Von Jonas Schönrock und Daniel Gonzalez-Tepper | 06.06.2023, 07:47 Uhr

Ausgerechnet zum Jubiläumsschützenfest muss der Königs- und Kaiserball in Bad Bentheim in der Grafschaft Bentheim am Montagabend ausfallen. In der Nacht zu Montag hat ein Feuer das Festzelt beschädigt. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt, ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um Brandstiftung handeln.