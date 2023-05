Für mehr Lohn gehen die Ärzte, die Mitglied des Marburger Bundes sind, am 9. Mai erneut in ganz Niedersachsen auf die Straße. Foto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Am 9. Mai Erneuter Ärztestreik auch an Kliniken in Nordhorn und Leer Von Philip Jesse | 04.05.2023, 10:52 Uhr | Update vor 33 Min.

Der Marburger Bund Niedersachsen ruft seine Mitglieder am 9. Mai erneut zu einem Warnstreik in ganz Niedersachsen auf. Unter anderem legen Mediziner an der Euregio-Klinik in Nordhorn und am Klinikum Leer die Arbeit nieder.