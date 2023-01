Diverse Kennzeichen haben Unbekannte in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim gestohlen. Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Teilweise in Vorgärten wiedergefunden Diverse Kennzeichen von Fahrzeugen in Emlichheim gestohlen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.01.2023, 09:54 Uhr

In gleich sechs Straßen in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim sind in der Nacht zu Freitag Kennzeichen von Fahrzeugen gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.