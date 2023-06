Der Sonne entgegen: ein Flugerlebnis der besonderen Art für Frühaufsteher am Longest Day in Klausheide. Foto: Julia Henkenborg up-down up-down Starts auf dem Flugplatz Klausheide Schnupperflug möglich: Segelflieger feiern den „Longest Day“ Von Jessica Lehbrink | 21.06.2023, 18:52 Uhr

Die Mitglieder des Luftsportrings Grenzland starten am 24. Juni in ihren Segelfliegern - und das, so lange es der Tag zulässt. Besucher sind zum Zuschauen und Schnupperfliegen willkommen.