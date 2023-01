Das Ausmaß der Zerstörung des Großfeuers am Donnerstagabend zeigte sich erst am Freitagmorgen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NWM-TV up-down up-down 800.000 Euro Schaden in Samern Vereinshaus der Schüttorfer Bürgerschützen brennt nieder Von Sophie Wehmeyer | 26.01.2023, 22:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Bei einem Großbrand in einem Schützenhaus in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Donnerstagabend ein Schaden von 800.000 Euro entstanden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.