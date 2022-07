Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf weitere Geschosse des Hauses übergriff. FOTO: Cartsen Rehder/dpa (Symbolbild) up-down up-down Familie kommt mit Schrecken davon Dachstuhl eines Hauses in Hoogstede in Flammen Von Henrik Hille | 17.07.2022, 11:39 Uhr

In Hoogstede ist am Sonntagmorgen, 17. Juli, ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die darin wohnende Familie wurde rechtzeitig vor dem Feuer gewarnt.