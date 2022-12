Der Lkw, der am Donnerstagmorgen in Laar von einer Brücke gestürzt ist, hatte lebende Hühner geladen. Foto: Marco Schlösser up-down up-down Grafschaft Bentheim Lkw-Anhänger mit 2800 Hühnern stürzt in Laar in einen Kanal Von Johanna Dust | 29.12.2022, 10:32 Uhr

Ein Lkw ist am Donnerstagmorgen in der Grafschaft Bentheim zum Teil in einen Kanal gestürzt, als er eine Brücke überquerte. Der Transporter hatte Geflügel geladen.