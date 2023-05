An zwei Wochenenden in Folge gibt es Sperrungen im Schüttorfer Kreuz. Foto: dpa up-down up-down Fahrbahn wird saniert Bauarbeiten auf der A30/A31: Kreuz Schüttorf wird gesperrt Von Julia Mausch | 03.05.2023, 14:21 Uhr

An zwei Wochenenden in Folge gibt es Sperrungen am Schüttorfer Kreuz, an dem die A30 und A31 aufeinander treffen. Ab Freitagabend wird der Wechsel auf die Emslandautobahn nicht möglich sein.