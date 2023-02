In Bad Bentheim hat die Verlobte mit der Zahlung einer Geldstrafe den mit Haftbefehl gesuchten Partner den Gang ins Gefängnis erspart. Symbolfoto: Imago/Fotostand/K. Schmitt up-down up-down Kontrolle im Bahnhof Bad Bentheim Verlobte erspart mit Haftbefehl gesuchtem Partner das Gefängnis Von Christian Belling | 24.02.2023, 13:51 Uhr

2100 Euro zahlen oder ins Gefängnis: Vor dieser Wahl stand am Donnerstag ein Mann in Bad Bentheim. Kurzerhand sprang die Verlobte des 26-Jährigen in die Bresche.