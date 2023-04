Die Bundespolizei hat am Dienstagabend einen 53-Jährigen an der A30 kontrolliert, der 55.000 Euro Bargeld in Plastiktüten über die niederländische Grenze gebracht hatte. Symbolfoto: dpa/Guido Kirchner up-down up-down Verdacht auf Geldwäsche an A30 Mann fährt mit 55.000 Euro in Plastiktüten bei Bad Bentheim über die Grenze Von Jana Probst | 20.04.2023, 12:09 Uhr

Ein 53-Jähriger hat am Dienstagabend in seinem Auto rund 55.000 Euro Bargeld in Plastiktüten über die deutsch-niederländische Grenze nach Deutschland transportiert. Die Bundespolizisten, die in auf einem Rastplatz kontrollierten, sahen darin Anhaltspunkte für Geldwäsche.