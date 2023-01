Die Großzügigkeit seines Chefs hat einem per Haftbefehl gesuchten 33-Jährigen einen Gefängnisaufenthalt erspart. Eine Streife der Bundespolizei hatte den Mann in der Nacht zum Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze festgenommen.

Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa