Mit Drogen im Gepäck Zugfahrt endet im Gefängnis: Verurteilter Straftäter in Bad Bentheim gefasst Von Jana Probst | 12.08.2023, 12:59 Uhr Einen verurteilten Straftäter hat die Bundespolizei am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze gefasst.

Ein per Haftbefehl gesuchter, verurteilter 36-Jähriger ist am Freitagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Der Mann muss nun für elf Monate ins Gefängnis - und sich einem weiteren Strafverfahren stellen.