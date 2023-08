Laut Aussagen der Polizei Nordhorn befuhr der Mann gegen 22.30 Uhr die Ochtruper Straße aus Bad Bentheim kommend in Richtung Ochtrup. Ohne die Beteiligung eines anderen Fahrzeugs kam 28-Jährige mit seinem Mercedes nach links von der Fahrbahn ab.

Dort streifte er mit seinem Fahrzeug mehrere Bäume, bevor eine letzte Kollision mit einem Baum ihn aus dem Fahrzeug schleuderte. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen.

Die Beamten sicherten die Unfallstelle während Rettungskräfte den jungen Mann an der Unfallstelle versorgten und anschließend in ein Krankenhaus fuhren. Nach Einschätzung der Beamten entstanden am Mercedes Schäden von 20.000 Euro.